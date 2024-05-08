Штыль об олимпийской лицензии: «В таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Но результат удовлетворительный»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Иван Штыль Париж-2024 Алексей Коровашков Спорт-Экспресс Гребля

Каноист Иван Штыль высказался о завоевании олимпийской лицензии.

Сегодня Алексей и Иван Штыль победили на дистанции 500 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде. 

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«Конечно, в таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Да, думаю, никому не приходилось.

Но результат удовлетворительный, поставленную задачу выполнили», — сказал Штыль.

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