Штыль об олимпийской лицензии: «В таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Но результат удовлетворительный»

Каноист Иван Штыль высказался о завоевании олимпийской лицензии.

Сегодня Алексей и Иван Штыль победили на дистанции 500 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Спортсмены заменили другую российскую пару гребцов Михаил Павлов/Захар Петров – Павлова не допустили к старту.

«Конечно, в таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Да, думаю, никому не приходилось.

Но результат удовлетворительный, поставленную задачу выполнили», — сказал Штыль.