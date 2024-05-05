Губерниев о жалобе Украины на допуск российских гребцов к квалификации: «Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания»

Теги МОК Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Париж-2024 НОК Украины Спорт-Экспресс Гребля

Дмитрий Губерниев высказался о жалобе Украины на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры.

«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдет в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что?

Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать!» — заявил Губерниев.

НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Олимпиаду в Париже

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2 комментария
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Футболистов молодых сначала тоже допустили а потом после их нытья выкинули. Губер как всегда не прав.
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