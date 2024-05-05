высказался о жалобе Украины на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Игры.

«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдет в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что?

Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать!» — заявил Губерниев.

НОК Украины пожаловался в МОК на допуск российских каноэ-двоек к квалификации на Олимпиаду в Париже