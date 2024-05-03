Генсекретарь ВФГБК: «Никаких проблем с получением виз для участия в отборочном турнире на Олимпиаду у нас не было»

В ВФГБК высказались об участии российских гребцов в отборе на Олимпиаду.

8-9 мая в венгерском городе Сегед пройдет европейский отборочный турнир к Играм-2024 в Париже. Там выступят девять российских гребцов на байдарках и каноэ.

«Никаких проблем с получением виз для участия в отборочном турнире на у нас не было», – сказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.