Генсекретарь ВФГБК: «Никаких проблем с получением виз для участия в отборочном турнире на Олимпиаду у нас не было»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК сборная России сборная России жен Париж-2024 Гребля

В ВФГБК высказались об участии российских гребцов в отборе на Олимпиаду.

8-9 мая в венгерском городе Сегед пройдет европейский отборочный турнир к Играм-2024 в Париже. Там выступят девять российских гребцов на байдарках и каноэ.

«Никаких проблем с получением виз для участия в отборочном турнире на Олимпиаду у нас не было», – сказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

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1 комментарий
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Так понятно. Венгрия лояльно относится к России и россиянам.
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