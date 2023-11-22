WADA передало в Спортивный арбитражный суд дело о несоответствии РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).
22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.
После этого РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.
Заявление о несоответствии и его последствия не вступят в силу до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение.
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