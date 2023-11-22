WADA передало в Спортивный арбитражный суд дело о несоответствии РУСАДА

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Биатлон

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

После этого РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.

Заявление о несоответствии и его последствия не вступят в силу до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

«Вопрос не в том, что мы должны прогнуться. Нам это необходимо!» Мы побывали в Думе – на батле между РУСАДА и депутатами

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3 комментария

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Егор Арефьев
Мне кажется, я эту новость уже видел. Или они её каждую неделю действительно повторяют.
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Адриана
Кто бы перевёл на человеческий язык, что означают все эти соответствия и несоответствия, и когда это уже закончится.
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Здравый@смысл@
Ответ Адриана
Кто бы перевёл на человеческий язык, что означают все эти соответствия и несоответствия, и когда это уже закончится.
Не закончится это никогда. Спорт - лишь часть политики.
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