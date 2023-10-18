Алексей Свирин: «У нас есть запас лодок, в ближайшие 2-3 года сборная процентов на 80 обеспечена. Но к Олимпиаде-2028 однозначно нужен будет новый инвентарь»

Глава Федерации гребного спорта России рассказал о проблемах с инвентарем.

«Из-за санкций процесс осложнился, но мы все равно продолжаем закупать инвентарь.

У нас есть определенный запас лодок, в ближайшие два-три года сборная команда России процентов на 80 ими обеспечена. Даже если не будет никаких новых поставок, мы справимся с ситуацией.

Но к Олимпиаде 2028 года сборной России однозначно нужен будет новый инвентарь», – сказал Алексей Свирин.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.