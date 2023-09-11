Алексей Свирин: «Решения касательно российского спорта – это удар по идеологии спорта, Олимпийской хартии, уставам международных федераций»

Теги МОК ФГСР сборная России Алексей Свирин сборная России жен Политика Гребля

Глава Федерации гребного спорта России высказался о рекомендациях МОК.

«Решения касательно российского спорта – это удар по идеологии спорта, по Олимпийской хартии, по уставам международных федераций. Мы все единое спортивное сообщество, поэтому делить его на лагери нельзя.

Это уже, по сути, сделали, но люди являются заложниками ситуации, но с них это не снимает ответственности, это лежит в плоскости профессиональной и человеческой ответственности, потому что многие из тех, кто принимал такие решения, являются бывшими спортсменами, яркими представителями мирового спорта. Поэтому они будут нести ответственность перед сегодняшними и будущими поколениями.

Не мы поставили под сомнение рожденную более ста лет назад парадигму развития спорта, не мы начали разрушение этих устоев.

Исключение какой-либо страны по каким-то причинам, выставление каких-то жестких условий – все это в целом говорит о том, что некоторые люди и организации решили, что всеобщее достояние под названием «спорт», которое строило все человечество, они могут использовать по своему видению, в своем каком-то жизненном укладе.

Мы видим, что в целом сообщество неоднородно, что нет единственного мнения, поэтому МОК не может принимать кардинальные решения», – сказал Алексей Свирин.

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