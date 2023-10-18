Фирма из Германии отказалась предоставлять лодку российскому гребцу Вязовкину на чемпионате мира

Теги сборная России Алексей Свирин чемпионат мира Александр Вязовкин ТАСС Гребля

Немецкая фирма отказалась предоставлять лодку российскому гребцу на чемпионате мира.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований. И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который в России тренируется и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher.

Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки.

И это не могло не сказаться на конечном результате», – сказал Свирин. 

Чемпионат мира по гребному спорту проходил в Белграде с 3 по 10 сентября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. 

Вязовкин был пятым на Олимпиаде-2020 в Токио. На чемпионате мира-2023 он занял 24-е место.

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20 комментариев

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Beloded2007
Раскачали лодку
+23
-1
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сервисник
Проблемы возникли у всей команды, а не только у него. Организаторы дали какие-то "дрова", которые несколько дней настраивали только, кстати не без помощи иностранцев, за что им огромная благодарность. Смысл было тратить деньги и кататься на этот ЧМ, если поехали без лодок? Если только молодёжи опыта набраться. В общем, к федерации вопросы есть.
+11
0
+11
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rembrandao
А где российские лодки?
+12
-2
+10
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andyon
Ответ rembrandao
А где российские лодки?
Там же, где российские гвозди
+10
-3
+7
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inecro
Ответ Olga.t
А как же импортозамещение, не работает? Немцы вообще-то вправе решать кому предоставить/продать свою продукцию, а кому отказать. Как говорится, "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
Тут только недавно было нытье Шведов о том что в Бельгии люди пострадали просто за национальность ) Ох уж эти либерасты, готовые терпеть только за паспорт
+15
-11
+4
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MaksD
Немцы совсем упоролись.
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Олнг Волков
Ответ rembrandao
А где российские лодки?
на пристанях все стоят, ждут своего часа)
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Константин
Ответ andyon
Там же, где российские гвозди
На всеИнструментыРу?
+1
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Мишаня Кашников
чисто так по крысиному
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Al561
Надо было свои лодки брать, а так, чего жаловаться, какие дали - такие дали, на чужих лодках гоняться всегда хуже.
А почему немцы лодки не дали - хз, может денег хотели, может страховку, а может быть имидж не захотели портить))
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Илья Савчук
У вас же импортозамещение идет полным ходом, с колен уже поднялись, так почему у нас до сих лодки из НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ страны?!
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Red Sonya
Ответ inecro
Тут только недавно было нытье Шведов о том что в Бельгии люди пострадали просто за национальность ) Ох уж эти либерасты, готовые терпеть только за паспорт
То есть не работает? Не умеешь ничего делать кроме ракет?
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Red Sonya
Ответ Olga.t
А как же импортозамещение, не работает? Немцы вообще-то вправе решать кому предоставить/продать свою продукцию, а кому отказать. Как говорится, "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
Ну как же, отнимать заводы у немцев в россии - это норма, а вот лодки нам нужны и что там еще можно стырить через киргизию
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Константин
Ответ сервисник
Проблемы возникли у всей команды, а не только у него. Организаторы дали какие-то "дрова", которые несколько дней настраивали только, кстати не без помощи иностранцев, за что им огромная благодарность. Смысл было тратить деньги и кататься на этот ЧМ, если поехали без лодок? Если только молодёжи опыта набраться. В общем, к федерации вопросы есть.
Извините, я далёк от этого вида спорта. У нас сильная команда? Может конкуренты подсуетидись, что б немцы не дали эти лодки?
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