Фирма из Германии отказалась предоставлять лодку российскому гребцу Вязовкину на чемпионате мира
Немецкая фирма отказалась предоставлять лодку российскому гребцу на чемпионате мира.
Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
«На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований. И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который в России тренируется и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher.
Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки.
И это не могло не сказаться на конечном результате», – сказал Свирин.
Чемпионат мира по гребному спорту проходил в Белграде с 3 по 10 сентября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
Вязовкин был пятым на Олимпиаде-2020 в Токио. На чемпионате мира-2023 он занял 24-е место.
А почему немцы лодки не дали - хз, может денег хотели, может страховку, а может быть имидж не захотели портить))