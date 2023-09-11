Алексей Свирин: «Если мы и выступим на Олимпиаде в Париже, то наше представительство будет минимальным, приедут нетоповые атлеты»

Алексей Свирин считает, что не нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Если мы и выступим на Олимпиаде в , то наше представительство будет минимальным, приедут нетоповые атлеты. То есть это будет небольшая серая кучка атлетов. Причем в буквальном смысле – на чемпионате мира по гребле наших гребцов заставили надеть серую форму.

Мы еще не раз будем это обсуждать с тренерским коллективом и спортсменами, но я считаю, что при таких условиях ехать (в Париж) не нужно. При этом атмосфера в сообществе несильно поменялась, нет провокаций, люди просто выполняют свою работу, общаются.

Но если мы поддерживаем политику проведения внутренних масштабных соревнований с максимальной поддержкой спортсменов, то тогда зачем нам туда ехать, для чего? Некоторые представители мирового спорта подумали, что это их частная собственность, но ведь лучшие должны соревноваться с лучшими, только в рамках уважения и достоинства, честных условий, правил проведения соревнований.

Ситуация может развиваться по разным сценариям, но вряд ли мировое сообщество за столь короткий срок примет другие решения. Понятно, что каждый атлет должен будет решать сам для себя, запрещать мы ничего не будем, просто надо понимать, как вести подготовку, как в будущем общаться с данными спортсменами. Ответственность нести нужно за свои решения», – сказал глава ФГСР.