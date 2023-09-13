Штыль о нейтральном статусе: «Для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны – не нормально»

Гребец Иван Штыль высказался о нейтральном статусе.

Штыль – серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

«На данный момент нет никаких сомнений, что мы будем допущены на Кубок мира, где будет добор олимпийских лицензий. Так что шансы увидеть наших гребцов на Олимпиаде в есть. Что касается выступлений под нейтральным флагом, то для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны – не нормально. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу.

Завтра отправляюсь в Барнаул, где будут такие интересные соревнования – алтайская регата AAACup. Интересно будет поприсутствовать, провести мастер-класс. Надеюсь, что спортсмены, которые туда приедут, заразят болельщиков не только профессиональным спортом, но и любительским. Чтобы они занимались», – рассказал .