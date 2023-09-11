Глава World Rowing о россиянах, допущенных к ЧМ: «Все они сохраняли правила политической нейтральности, их уважали остальные атлеты»

Глава World Rowing высказался о допуске российских гребцов к чемпионату мира.

Чемпионат мира по академической гребле прошел в Белграде. Там в нейтральном статусе выступили трое российских спортсменов.

«Нейтральные атлеты присутствовали на всех трех чемпионатах мира, включая молодежные мировые первенства до 23 лет в Пловдиве, до 19 лет в Париже и турнир в Белграде. Я рад сообщить, что все они сохраняли правила политической нейтральности, и никаких ситуаций не произошло. Также рад сообщить, что их уважали все остальные атлеты.

Этот чемпионат мира был началом олимпийской квалификации. На момент данного заседания, не было принято четкого решения по участию таких атлетов в Олимпийских играх.

До этого чемпионата мира мы приняли совместное с Международным олимпийским комитетом (МОК) решение, что если нейтральный атлет завоюет олимпийскую квоту, то она будет заморожена и не присуждена спортсмену (до момента допуска МОК).

Чемпионат мира закончился. Из девяти только один нейтральный атлет завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх, эта квота на данный момент не присуждена спортсмену. Мы будем работать с по данному вопросу», – сказал Жан-Кристоф Роллан на конгрессе .