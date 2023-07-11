Российские слаломисты сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду-2024 после недопуска на ЧМ в Лондоне

Российские слаломисты после недопуска на ЧМ сохраняют шансы отобраться на Игры-2024.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

«Континентальный квалификационный турнир прошел без нас в Кракове на Европейских играх, россияне не едут и на чемпионат мира в Великобритании, где также будут разыграны лицензии.

У нас теперь остается только одна небольшая возможность отобраться на Олимпийские игры, речь идет про квалификационный турнир по каяк-кроссу, который пройдет в июне 2024 года.

Это новая дисциплина, которая ранее у нас называлась как экстрим-слалом, когда четыре лодки одновременно едут по трассе, а побеждает самая быстрая. В каяк-кроссе могут отобраться на Олимпиаду не более двух человек от страны (один мужчина и одна женщина).

Спортсмен, отобравшийся на Игры через турнир по каяк-кроссу, будет иметь возможность выступать и в других видах программы по гребному слалому в случае, если ранее никто другой из его страны не сумел завоевать такое право.

До отстранения мы были достаточно сильны в каяк-кроссе, у нас есть победители Кубка мира и призеры мировых первенств.

Но два пропущенных международных сезона не пошли на пользу российским спортсменам, мы теряем форму. Сейчас сложно оценивать наши шансы на успех, но спортсмены продолжают готовиться», – сказал Образцов.