Анастасия Любич не выступит на чемпионате мира по академической гребле. Она не уложилась в весовую категорию

Анастасия Любич не выступит на чемпионате мира по академической гребле.

Спортсменка не уложилась в весовую категорию, в которой должна была выступать.

«Анастасия в легком весе прежде никогда не выступала, но ее вес не намного превышает вес спортсменов, выступающих в этой категории, поэтому мы ожидали, что у нее получится. Изначально планировали, что она поедет запасной для основного веса, в котором выступает Кира Ювченко, но в последний момент решили, что можем попробовать ее в этой категории. Но, к сожалению, не получилось.

Помимо антидопингового тестирования, они сейчас проходили и биографическое. Поэтому возможность выступления на чемпионате мира была только у спортсменов, которые были на централизованной подготовке сборной. Мы должны были быть уверены в том, что они смогут пройти должную подготовку и все этапы тестирования», – рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

На чемпионате мира, который проходит в Сербии с 3 по 10 сентября, выступят три российских спортсмена: Александр Вязовкин, Александр Яковлев и Кира Ювченко.