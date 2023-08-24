Сборная России по академической гребле выступит на чемпионате мира в Сербии

Российские гребцы смогут выступить на чемпионате мира в Сербии.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Ранее стало известно, что молодежная сборная России по гребле пропустит чемпионат Европы в Германии из-за отказа в визах.

«Мы будем участвовать в чемпионате мира в Белграде. Все без изменений, нас там ждут.

Проблем с въездом не должно быть, это не Германия все‑таки. Тут вопросов и препятствий вообще никаких нет», – сказал Свирин.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Россияне будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.