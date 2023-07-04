Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов

Теги академическая гребля ФГСР Алексей Свирин сборная России жен Гребля

Гребчиху Татьяну Усцелемову лишили статуса члена сборной России из-за пропуска сборов.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

23-летняя Усцелемова – чемпионка России по академической гребле 2022 года. В 2021 году спортсменка победила на молодежном первенстве Европы (до 23 лет) в четверке парной. 

«Мы несколько раз вызывали Усцелемову на централизованные тренировочные мероприятия, но она не изъявила желания работать в сборной команде.

Пропуск сборов является невыполнением требований, утвержденных президиумом ФГСР, для нахождения на ставке спортсмена – инструктора Федерального центра спортивной подготовки.

Усцелемова будет иметь возможность претендовать на место в сборной после 31 октября, когда начнется формирование команды на следующий год по результатам, показанным в текущем сезоне на основных соревнованиях и на отборочных стартах в октябре», – сказал Свирин. 

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