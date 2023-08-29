Глава Всероссийской федерации гребли: «На сегодня в России производителя, который может выпускать инвентарь на уровне иностранных компаний, нет»

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов заявил, что Россия не испытывает дефицита в байдарках и каноэ, но вопрос импортозамещения стоит остро.

«Вопрос стоит довольно остро. Но мы относимся к нему следующим образом: импортозамещение должно быть качественным. Если для начинающих спортсменов это не так существенно, то для сборной нужен уровень.

На сегодня в России производителя, который может выпускать инвентарь на уровне иностранных компаний, нет.

Сейчас лидеры в производстве байдарок и каноэ – Португалия и Польша, все используют их лодки. Мы со всеми поддерживаем отношения, и дефицита в лодках на сегодняшний день нет. К сожалению, в России пока нет конкурентоспособных фирм, но мы надеемся, что они появятся.

Но здесь, как и в любом производстве, важна культура, которая нарабатывается годами.

Кстати, немцы выступают на своих лодках и никому их не продают», – сказал Архипов.