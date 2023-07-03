Тренер сборной России по гребле: «После вынужденного пропуска ЧМ остается только одна возможность отобраться на Олимпиаду – квалификационный турнир в Венгрии»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Александр Костоглод сборная России жен Париж-2024 Гребля

Российские байдарочники и каноисты сохраняют возможность отобраться на ОИ-2024.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

Ранее стало известно, что россияне не получат приглашений на чемпионат мира в Германии. В качестве причины организаторы указывают то, что не могут обеспечить безопасность.

«После вынужденного пропуска чемпионата мира в Дуйсбурге у наших спортсменов остается только одна возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Речь идет о европейском квалификационном турнире, который пройдет с 8 по 9 мая в Венгрии. Я надеюсь, что организаторы тех соревнований смогут нас принять.

Что касается допуска на предолимпийский квалификационный турнир, то в нем должны участвовать спортсмены только тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира.

Мы уже консультировались с руководством международной федерации, и для россиян с белорусами будет сделано исключение», – сказал Костоглод.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
пусть расслабиться, все же ради безопасности
только сегодня новость из Турции, где рос туристы и из Украины чуть не подрались
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