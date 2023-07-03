Тренер сборной России по гребле: «После вынужденного пропуска ЧМ остается только одна возможность отобраться на Олимпиаду – квалификационный турнир в Венгрии»
Российские байдарочники и каноисты сохраняют возможность отобраться на ОИ-2024.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.
Ранее стало известно, что россияне не получат приглашений на чемпионат мира в Германии. В качестве причины организаторы указывают то, что не могут обеспечить безопасность.
«После вынужденного пропуска чемпионата мира в Дуйсбурге у наших спортсменов остается только одна возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже.
Речь идет о европейском квалификационном турнире, который пройдет с 8 по 9 мая в Венгрии. Я надеюсь, что организаторы тех соревнований смогут нас принять.
Что касается допуска на предолимпийский квалификационный турнир, то в нем должны участвовать спортсмены только тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира.
Мы уже консультировались с руководством международной федерации, и для россиян с белорусами будет сделано исключение», – сказал Костоглод.
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