Олимпийский чемпион Юрий Постригай за две недели добрался на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву и установил рекорд России

Юрий Постригай за две недели добрался на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву.

Он стартовал 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и финишировал 16 июля в Парке Горького в Москве. Всего путь занял около 1300 км. Постригай установил рекорд России в категории «Наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург – Москва».

«Я начал жалеть, что ввязался в эту авантюру, уже после первого дня, когда стартовал в Санкт-Петербурге. Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шел дождь. Кроме того, я весь маршрут греб против течения в 10 километров в час, у меня нога отнималась, все тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это.

Самый сложный участок на моем пути пришелся на реку Шексну, там был очень сильный разлив, непросто было и на Свири, когда был мощный боковой ветер. Там же произошла самая памятная встреча, когда я проплывал под мостом, который ремонтировали.

Мужик видит плывущую байдарку с катером сопровождения и кричит, мол, что у вас за движуха такая. Я ему в ответ говорю, что плыву из Питера в Москву. В ответ – широченная улыбка без зубов и пожелания удачи от души.

В середине гонки из-за поломки катера сопровождения мне пришлось плыть в одиночку. И я очень благодарен хозяину одного из катеров, который по доброте душевной шел рядом со мной очень долгое расстояние, пока не вернулась моя группа сопровождения. В Калязине мы попросились на отдых, можно сказать, к первому встречному человеку, чтобы поесть и переодеться, и нас всех шестерых с радостью приняли.

Самое большое расстояние, которое мне удавалось преодолеть за день, равнялось примерно 90 километров, это случалось на каналах, на Новоладожском и Онежском, к примеру. Два дня у нас была остановка после Череповца, когда в Рыбинском водохранилище был шторм из-за сильного ветра, из-за чего лодка могла запросто перевернуться», – рассказал Постригай.

Юрий Постригай – олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарке на 200 м.