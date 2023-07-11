Чикунова получит 1,25 млн рублей за мировой рекорд, Колесников – 400 тысяч за лучший результат в мире на короткой воде
Стало известно, какие призовые получат пловцы Чикунова и Колесников за рекорды мира.
Евгения Чикунова за мировой рекорд на олимпийской дистанции 200 м брассом получит 1,25 млн рублей, Климент Колесников за лучший результат мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине – 400 тысяч рублей.
При этом призовые от международной федерации российским пловцам выплачены не будут.
«World Aquatics выплачивает призовые за мировые рекорды по плаванию, установленные на чемпионатах мира по водным видам спорта и чемпионатах мира по плаванию.
Поскольку подтвержденные мировые рекорды Евгении Чикуновой и Климента Колесникова не были установлены на этих чемпионатах, они не имеют права на призовые за мировой рекорд от World Aquatics», – сообщили во Всероссйской федерации плавания.
6 июля World Aquatics утвердила мировые рекорды Колесникова (20,88 секунды) и Чикуновой (2 минуты 17,55 секунды). Рекорды пловцов были установлены на национальных чемпионатах.
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