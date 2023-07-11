Чикунова получит 1,25 млн рублей за мировой рекорд, Колесников – 400 тысяч за лучший результат в мире на короткой воде

Стало известно, какие призовые получат пловцы Чикунова и Колесников за рекорды мира.

Евгения Чикунова за мировой рекорд на олимпийской дистанции 200 м брассом получит 1,25 млн рублей, Климент Колесников за лучший результат мира на короткой воде на дистанции 50 м на спине – 400 тысяч рублей.

При этом призовые от международной федерации российским пловцам выплачены не будут.

« выплачивает призовые за мировые рекорды по плаванию, установленные на чемпионатах мира по водным видам спорта и чемпионатах мира по плаванию.

Поскольку подтвержденные мировые рекорды и не были установлены на этих чемпионатах, они не имеют права на призовые за мировой рекорд от World Aquatics», – сообщили во Всероссйской федерации плавания.

6 июля World Aquatics утвердила мировые рекорды Колесникова (20,88 секунды) и Чикуновой (2 минуты 17,55 секунды). Рекорды пловцов были установлены на национальных чемпионатах.

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