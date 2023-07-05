Олимпийский чемпион Юрий Постригай плывет на байдарке из Петербурга в Москву. Он хочет поставить рекорд России

Теги гребля на байдарках и каноэ экстрим Юрий Постригай любительский спорт Здоровье

Российский гребец-байдарочник и олимпийский чемпион Юрий Постригай отправился на байдарке из Петербурга в Москву. Спортсмен планирует поставить новый рекорд России.

Юрий стартовал 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, финишировать спортсмен должен 16 июля в Парке Горького в Москве. Всего путь займет около 1300 км. 

Для рекорда Юрию необходимо грести от 80 до 100 км ежедневно, пройти 13 шлюзов на реках, каналах и водохранилищах и преодолеть встречное течение.

Следить за перемещениями спортсмена можно на его странице ВКонтакте – там он ежедневно публикует отчеты том, как проходит его путешествие. 

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