Олимпийский чемпион Юрий Постригай плывет на байдарке из Петербурга в Москву. Он хочет поставить рекорд России

Российский гребец-байдарочник и олимпийский чемпион Юрий Постригай отправился на байдарке из Петербурга в Москву. Спортсмен планирует поставить новый рекорд России.

Юрий стартовал 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, финишировать спортсмен должен 16 июля в Парке Горького в Москве. Всего путь займет около 1300 км.

Для рекорда Юрию необходимо грести от 80 до 100 км ежедневно, пройти 13 шлюзов на реках, каналах и водохранилищах и преодолеть встречное течение.

Следить за перемещениями спортсмена можно на его странице ВКонтакте – там он ежедневно публикует отчеты том, как проходит его путешествие.