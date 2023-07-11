Сборную России по гребному слалому не допустили к международным соревнованиям

Международная федерация каноэ (ICF) не допустила сборную России по гребному слалому к соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.

Решение принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому.

«В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации.

Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», – сообщили в Федерации гребного слалома России.