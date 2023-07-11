Сборную России по гребному слалому не допустили к международным соревнованиям

Теги гребной слалом сборная России сборная России жен сборная Беларуси сборная Беларуси жен ICF Гребля

Международная федерация каноэ (ICF) не допустила сборную России по гребному слалому к соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.

Решение принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому.

«В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации.

Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», – сообщили в Федерации гребного слалома России.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
гребите отсюда?))
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фикиск Фусов
Володька молодец. Расиюшку по полной поднял с колен
+37
-23
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Собченко
Ответ avcgloronalduMU
гребите отсюда?))
хорош))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ Serega T
Демократия она вот такая)))
Все верно. Если большинство не хотят выступать с изгоем, то его не допускают до соревнований. Все логично))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
Шел 502 день операции "Киев за 3 дня", пока только Москву отстояли от Пригожина. Что по факту:
Укрепили и консолидировали НАТО
Удвоили общую длину границы России и НАТО
Лишились всех союзников
Отдали США и ЕС только за 2022 год пол триллиона долларов в виде ЗВР и оттока капитала
Отдали ОПЕК премиальные рынки нефти и газа ЕС
Продают нефть Индии и Китаю с огромной скидкой
Получили кризис бюджета
Стали вассалом Китая.
Гений, а не стратег!
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирковский Александр
Ответ Полосатый Октобус*)
Киев за три дня - это же лозунг ВСУ?
А то. Изначально же планировалась многолетняя война с сотнями тысяч жертв и разрушений.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega T
Демократия она вот такая)))
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Ответ Serega T
Демократия она вот такая)))
Причем тут демократия ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Abaturov
Ответ Фикиск Фусов
Володька молодец. Расиюшку по полной поднял с колен
Все по плану,да?
А великий тактик решил вернуться к целованию чужих детей и утроить свои рассказы о рывках.
А то неблагодарные россияне стали забывать, как им с ним повезло.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Да что же такое случилось, что никого никуда не допускают?
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
Ответ besik
Евро тормоза думают от этого что-то изменится, максимум на Спортс ру местный планктон разбавленный титульными скакунами порадуется
"Евротормоза" не теряют сотни убитых искалеченых в сутки, у "Евротормозов" все прекрасно как и прежде, поверь!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Только многолетний бойкот и санкции вкрутят мозги имперцам и поклонникам ссср. Когда Путин прокушает все накопленное за годы взаимодействия с Западом, курс рубля будет меняться как в Турции, тогда они переобуются, как уже бывало дважды, и вновь начнут просить о демократии и правах человека
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Нынешнее поколение спортсменов по сути завершило международную карьеру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry79
Ответ Igor Pivovarov
К вопросу о владении предметом, юридической грамотности и способности получать достоверную информацию. Почитай хотя бы одну статью на тему размером хоть со страничку А4 и не на раша тудей и будешь знать почему в Германии так, а во Франции иначе. Причем тут русофобия вообще. Это выполнение очередного пакета санкций и особенности формального перевода на немецкий язык, где понятие активов добирается и до авто. Германия просто страна законности, а не как бензоколонки некоторые, где одним восемь лет за плакатик, а другим почетный уход в Беларусь за убийство военнослужащих во время войны. Есть закон - в Германии он будет работать, на всех, в точности как написано. Что касается гребущих с международных турниров гребцов, то тут ничего нового. Нельзя "воевать со всем НАТО" и через день угрожать им ЯО и ездить с ними соревноваться. Или крестик сними, или трусы надень. Русофобия, ишь.
Ну в общем-то они так же методично, по закону уничтожали евреев, цыган, славян... Это же не Холокост? Или тоже всё дело в неправильном переводе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besik
Ответ 4 shizzle ma nizzle
то есть кроме этого со всем согласен?
То есть с первым я попал в точку и тут просто ложь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Мол гребите как хотите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besik
Ответ Savardus
Какая демократия, если написано, что не допускают не потому что другие спортсмены против, а потому что Польша, Франция и Британия не готовы подтвердить что какой-нибудь фанатик не проломит голову кому-то из спортсменов? Вы читали вообще новость? Или как все дети пропаганды - главное громкий заголовок, а что там на самом деле - разбираться не нужно - в телевизоре расскажут правильную версию?
А безопасность других могут подтвердить! 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Savardus
Какая демократия, если написано, что не допускают не потому что другие спортсмены против, а потому что Польша, Франция и Британия не готовы подтвердить что какой-нибудь фанатик не проломит голову кому-то из спортсменов? Вы читали вообще новость? Или как все дети пропаганды - главное громкий заголовок, а что там на самом деле - разбираться не нужно - в телевизоре расскажут правильную версию?
Это только со слов Федерации гребного слалома России. Как оно на самом деле читать надо в англоязычном источнике. Может просто документ о нейтральности не подписали или сама Федерация гребного слалома России отказалась финансировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ответ Serega T
Демократия она вот такая)))
Какая демократия, если написано, что не допускают не потому что другие спортсмены против, а потому что Польша, Франция и Британия не готовы подтвердить что какой-нибудь фанатик не проломит голову кому-то из спортсменов?
Вы читали вообще новость? Или как все дети пропаганды - главное громкий заголовок, а что там на самом деле - разбираться не нужно - в телевизоре расскажут правильную версию?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
riverman1980
Ответ Igor Pivovarov
К вопросу о владении предметом, юридической грамотности и способности получать достоверную информацию. Почитай хотя бы одну статью на тему размером хоть со страничку А4 и не на раша тудей и будешь знать почему в Германии так, а во Франции иначе. Причем тут русофобия вообще. Это выполнение очередного пакета санкций и особенности формального перевода на немецкий язык, где понятие активов добирается и до авто. Германия просто страна законности, а не как бензоколонки некоторые, где одним восемь лет за плакатик, а другим почетный уход в Беларусь за убийство военнослужащих во время войны. Есть закон - в Германии он будет работать, на всех, в точности как написано. Что касается гребущих с международных турниров гребцов, то тут ничего нового. Нельзя "воевать со всем НАТО" и через день угрожать им ЯО и ездить с ними соревноваться. Или крестик сними, или трусы надень. Русофобия, ишь.
кто бы сомневался, что либерал будет защищать священное право немцев отжимать личное авто у русского туриста ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Igor Pivovarov
К вопросу о владении предметом, юридической грамотности и способности получать достоверную информацию. Почитай хотя бы одну статью на тему размером хоть со страничку А4 и не на раша тудей и будешь знать почему в Германии так, а во Франции иначе. Причем тут русофобия вообще. Это выполнение очередного пакета санкций и особенности формального перевода на немецкий язык, где понятие активов добирается и до авто. Германия просто страна законности, а не как бензоколонки некоторые, где одним восемь лет за плакатик, а другим почетный уход в Беларусь за убийство военнослужащих во время войны. Есть закон - в Германии он будет работать, на всех, в точности как написано. Что касается гребущих с международных турниров гребцов, то тут ничего нового. Нельзя "воевать со всем НАТО" и через день угрожать им ЯО и ездить с ними соревноваться. Или крестик сними, или трусы надень. Русофобия, ишь.
По какому именно закону?
Почему пока только в Гамбурге, и то далеко не у всех?
Сегодня большая статья на тему на Фонтанке. Интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Ответ riverman1980
К вопросу об отсутствующей русофобии: в Германии начали конфисковать личные машины российских туристов, на которых они вьезжали в ЕС из РФ. Не у перегонщиков, а именно у туристов.
К вопросу о владении предметом, юридической грамотности и способности получать достоверную информацию. Почитай хотя бы одну статью на тему размером хоть со страничку А4 и не на раша тудей и будешь знать почему в Германии так, а во Франции иначе.

Причем тут русофобия вообще. Это выполнение очередного пакета санкций и особенности формального перевода на немецкий язык, где понятие активов добирается и до авто. Германия просто страна законности, а не как бензоколонки некоторые, где одним восемь лет за плакатик, а другим почетный уход в Беларусь за убийство военнослужащих во время войны. Есть закон - в Германии он будет работать, на всех, в точности как написано.

Что касается гребущих с международных турниров гребцов, то тут ничего нового. Нельзя "воевать со всем НАТО" и через день угрожать им ЯО и ездить с ними соревноваться. Или крестик сними, или трусы надень. Русофобия, ишь.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Хорошая попытка, гы гы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besik
Ответ Batt Monner
Только многолетний бойкот и санкции вкрутят мозги имперцам и поклонникам ссср. Когда Путин прокушает все накопленное за годы взаимодействия с Западом, курс рубля будет меняться как в Турции, тогда они переобуются, как уже бывало дважды, и вновь начнут просить о демократии и правах человека
Я тебе даю гарантию что 80% населения России знать не знает куда там пустили а куда нет условных гребцов, или футболистов, а ты тут все как бабка со своим бойкотом бегаешь 🤣
Санкции? А в чем они заключаются? В том что условный Шнайдер электрик ушел а пришёл он де только под брендом "Atlas" или Сони была на рынке а тех же приставок не было а если и были то конским ценам, теперь ушли а приставок стало как грязи и практически по закупочной цене! И так касается очень многих товаров( ну может акромя авторынка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий