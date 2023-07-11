Сборную России по гребному слалому не допустили к международным соревнованиям
Международная федерация каноэ (ICF) не допустила сборную России по гребному слалому к соревнованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.
Решение принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому.
«В обращении говорится, что ICF ведет работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации.
Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», – сообщили в Федерации гребного слалома России.
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Гений, а не стратег!
А великий тактик решил вернуться к целованию чужих детей и утроить свои рассказы о рывках.
А то неблагодарные россияне стали забывать, как им с ним повезло.
Вы читали вообще новость? Или как все дети пропаганды - главное громкий заголовок, а что там на самом деле - разбираться не нужно - в телевизоре расскажут правильную версию?
Почему пока только в Гамбурге, и то далеко не у всех?
Сегодня большая статья на тему на Фонтанке. Интересно
Причем тут русофобия вообще. Это выполнение очередного пакета санкций и особенности формального перевода на немецкий язык, где понятие активов добирается и до авто. Германия просто страна законности, а не как бензоколонки некоторые, где одним восемь лет за плакатик, а другим почетный уход в Беларусь за убийство военнослужащих во время войны. Есть закон - в Германии он будет работать, на всех, в точности как написано.
Что касается гребущих с международных турниров гребцов, то тут ничего нового. Нельзя "воевать со всем НАТО" и через день угрожать им ЯО и ездить с ними соревноваться. Или крестик сними, или трусы надень. Русофобия, ишь.
Санкции? А в чем они заключаются? В том что условный Шнайдер электрик ушел а пришёл он де только под брендом "Atlas" или Сони была на рынке а тех же приставок не было а если и были то конским ценам, теперь ушли а приставок стало как грязи и практически по закупочной цене! И так касается очень многих товаров( ну может акромя авторынка)