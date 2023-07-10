Свищев об отказе гребцов от участия в молодежном ЧМ: «Если бы не было дискриминирующих факторов, спортсмены с большим энтузиазмом выступили бы»

Дмитрий Свищев прокомментировал отказ российских гребцов поехать на молодежный ЧМ.

Спортсмены отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов в форме, предложенной Международной федерацией гребного спорта ( ).

«Здесь очень важна позиция российской федерации гребного спорта. Я думаю, не все так однозначно по поводу этой декларации.

Ориентироваться надо на официальную позицию и министерство спорта. Понятно, что если бы не было дискриминирующих факторов, то спортсмены с большим энтузиазмом выступили бы на любых соревнованиях. В том числе и на чемпионате мира.

Надо внимательно изучить документы, которые от них требуются. Я думаю, есть какие-то подводные камни. Просто так никто от чемпионата мира не отказывается», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска