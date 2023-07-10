Губерниев об отказе гребцов от молодежного ЧМ: «Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать декларации? Никак»

Дмитрий Губерниев назвал неприемлемыми условия допуска россиян к международным турнирам.

Ранее стало известно, что российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, предложенную международной федерацией.

«Все, что представлено на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет.

Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место.

Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска