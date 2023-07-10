Губерниев об отказе гребцов от молодежного ЧМ: «Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать декларации? Никак»
Дмитрий Губерниев назвал неприемлемыми условия допуска россиян к международным турнирам.
Ранее стало известно, что российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, предложенную международной федерацией.
«Все, что представлено МОК на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет.
Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место.
Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска
Когда Вяльбе вещает, что "мы никуда не поедем, ничего подписывать не будем" - встаёт на пятно (кто читал книгу про Билли Миллигана, тот поймёт) вменяемая личность, которая радеет за то, что спортсмены должны соревноваться и не дело всяких партократов их этого лишать. Как другие партократы решили, что выслужиться важнее, чем загубленные карьеры спортсменов - на пятне другая личность, которая всецело поддерживает всё, что поддерживается.
1. Осуществить то, к чему ты шёл с детства самого, на что ты поставил всё, по сути.
2. Струсить и выбрать бюджетное довольствие, оставшись дома в обществе старых маразматиков, живущих в 50-70-х годах прошлого века.