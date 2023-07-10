Губерниев об отказе гребцов от молодежного ЧМ: «Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать декларации? Никак»

Теги МОК Дмитрий Губерниев сборная России сборная России жен Гребля

Дмитрий Губерниев назвал неприемлемыми условия допуска россиян к международным турнирам.

Ранее стало известно, что российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате мира из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов, предложенную международной федерацией. 

«Все, что представлено МОК на данный момент, абсолютно неприемлемо. Мы не будем выступать, потому что нас никто никуда не зовет.

Декларации нужны, чтобы лишний раз российскому спортсмену указать на место.

Как российские спортсмены, получающие российские деньги, могут подписывать такие декларации? Никак», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска

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29 комментариев

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Pikachu Pikachu
Ну и пусть дома сидят. Раз казенные харчи дороже
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Вечно в бане
«Как российский комментатор, получающий российские деньги, может говорить что-то другое о декларациях» - добавил господин Губерниев.
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Melnikov1968
Значит, если получаешь российские деньги, то обязан поддерживать СВО? А как же быть с людьми, которые не поддерживают СВО и получают российские деньги, только за то, что хорошо делают свою работу? Или хорошо делать работу можно только тогда, когда поддерживаешь СВО? "Какой-то гегель получается. - Ну почему гегель? Я же Вас не оскорбляю" (с)
+27
-8
+19
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papadok
Вон в чем дело оказывается - деньги российские. А я думал - патриотизм там, гордость национальная... А в Лужниках по-другому говорил.
+22
-4
+18
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brig_Mercury
И нормально. Все болельщики гребного спорта будут безумно рады российским соревнованиям. Кстати, а сколько таких болельщиков?
+11
-2
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kutavlik
Правильно, лучше проедать госбюджет, не выступая нигде!!! Для чего тогда спортом заниматься????
+9
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+8
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Dinamik1
Наконец то плохой гребец об гребцах высказался а то все про Вяльбе и себе любимом.
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CrazyRamm
конечно. это же не виллы за границей иметь на российские деньги. это другое.
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TeRex
Какая удобная у майонезного биполярочка.
Когда Вяльбе вещает, что "мы никуда не поедем, ничего подписывать не будем" - встаёт на пятно (кто читал книгу про Билли Миллигана, тот поймёт) вменяемая личность, которая радеет за то, что спортсмены должны соревноваться и не дело всяких партократов их этого лишать. Как другие партократы решили, что выслужиться важнее, чем загубленные карьеры спортсменов - на пятне другая личность, которая всецело поддерживает всё, что поддерживается.
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Андоррский почтальон
Ответ Алексей 27
А чтобы любить свою страну, обязательно поддерживать убийство украинцев и захват украинских земель?
Нет, не обязательно. Можно просто любить.
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Antismus
Ищите спонсоров! Только так можно вернуться в спорт
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Melnikov1968
Ответ EPI
Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр называл диалектику Гегеля бессмыслицей и позором немецкой философии.
Гегель тоже известный немецкий философ. С какой стати Вы решили, что Шопенгауэр имеет право на свою точку зрения, а Гегель нет? Философия это не математика.
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Lordk
Ответ Pikachu Pikachu
Ну и пусть дома сидят. Раз казенные харчи дороже
Если бы подписали, то не смогли бы соревноваться в России, что равносильно не участию где-либо (т.к. на все соревнования еще как-то отбираться надо). Надеюсь ни у кого нет иллюзии независимости федерации от государства.
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AVKU
Ответ Lordk
Если бы подписали, то не смогли бы соревноваться в России, что равносильно не участию где-либо (т.к. на все соревнования еще как-то отбираться надо). Надеюсь ни у кого нет иллюзии независимости федерации от государства.
Да какая там независимость, у нас весь спорт на госбюджете сидит. Другое дело, что теряется смысл занятия профессиональным спортом, особенно таким. На европейские/мировые чемпионаты не попасть, как и соответственно на олимпиаду. Ну а в региональных соревнованиях участвуя зарплаты не хватит на жизнь, и без перспектив в будущем.
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EPI
Ответ Melnikov1968
Значит, если получаешь российские деньги, то обязан поддерживать СВО? А как же быть с людьми, которые не поддерживают СВО и получают российские деньги, только за то, что хорошо делают свою работу? Или хорошо делать работу можно только тогда, когда поддерживаешь СВО? "Какой-то гегель получается. - Ну почему гегель? Я же Вас не оскорбляю" (с)
Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр называл диалектику Гегеля бессмыслицей и позором немецкой философии.
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Алексей 27
Ответ RSM-1930
чел, не все люди предатели, есть те которые свою страну любят, представь себе
А чтобы любить свою страну, обязательно поддерживать убийство украинцев и захват украинских земель?
+13
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anatol&#8242;
Ответ mold-cel
не ну так можно договориться что за границу вообще всех перестанут выпускать. как можно российские деньги где то тратить?
С этим прекрасно справились Виза и Мастеркард. Я вот на личном примере в легком шоке, сколько денег оставил в стране за эти неполные полтора года.
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Melnikov1968
Ответ brace
Причём тут СВО - очнись от этого хоть немного. Где было сказано об этом? Разговор о российском и нейтральном статусе
И чтобы его получить, необходимо подписать декларацию, где есть пункт, что ты осуждаешь СВО. По-моему тебе необходимо очнуться.
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Realist2022
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Ответ RSM-1930
чел, не все люди предатели, есть те которые свою страну любят, представь себе
Не надо путать страну и тех, кто страной правит. А предатели - это те, кто 18.03.2022 в Лужниках с Z-гулял и поддержал того, по вине которого и случился бан
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Realist2022
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше дома сидеть, чем выступать, подписывая политические бумажки МОКа, непонятно в каком статусе.
Лучше спортсмену гордыню (с гордостью не путать) закопать глубоко и задуматься над тем, что у тебя есть варианты:
1. Осуществить то, к чему ты шёл с детства самого, на что ты поставил всё, по сути.
2. Струсить и выбрать бюджетное довольствие, оставшись дома в обществе старых маразматиков, живущих в 50-70-х годах прошлого века.
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Realist2022
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Ответ Lordk
Если бы подписали, то не смогли бы соревноваться в России, что равносильно не участию где-либо (т.к. на все соревнования еще как-то отбираться надо). Надеюсь ни у кого нет иллюзии независимости федерации от государства.
Читать внимательно документ надо, не слушать чиновников, которые сами в глаза документ не видели, но спешат выслужиться перед вышестоящими
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anatol&#8242;
Сколько интересно стоит "скататься"? Особенно с учетом того, что соревнования на следующей неделе. Ну долететь турками, предположим не проблема, тысяч за 200. А с лодками какая сейчас логистика?
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Александр Скворцов
Не хотят подписывать будут сидеть дома! Каждый выбирает по себе!
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