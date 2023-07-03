Российские и белорусские спортсмены не будут приглашены на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии

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Россияне и белорусы не получат приглашений на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

В апреле этого года Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

Правила и сроки возвращения спортсменов будут установлены независимой комиссией.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира.

В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования.

Что касается независимой комиссии ICF, то она еще работает и продолжает вырабатывать критерии присвоения нейтрального статуса», – сказал Костоглод. 

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Дуйсбурге (Германия) с 23 по 27 августа. Турнир является отборочным на Олимпиаду-2024.  

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