Иоланда Чен: «В Федерации гребного спорта должны обзавестись юристом, который бы мог сопровождать наших спортсменов на международных соревнованиях»

Теги сборная России сборная России жен Иоланда Чен чемпионат мира Гребля

Комментатор Иоланда Чен предложила российским гребцам ехать на международные соревнования с юристами.

Сегодня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским спортсменам выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 10 сентября. 

«Отказываться ехать под нейтральным статусом нельзя. Легко сидеть на диване, махать флагом России и быть патриотом за чужой счет. Сложнее бороться и отстаивать честь своей страны на международных соревнованиях. Особенно когда мы находимся в той ситуации, где нас стали допускать, но с многочисленными проверками.

Предполагается, что их специалисты будут копаться в биографии, в причастности спортсменов к силовым структурам. И что-то мне подсказывает, что хорошо это не кончится.

Поэтому я считаю, что в Федерации гребного спорта России должны обзавестись юристом, который бы мог сопровождать наших спортсменов на международных соревнованиях и внимательно изучать те документы, которые обяжут подписать нашу сборную. И если в этих бумагах будут нарушаться права человека, это нужно будет обязательно фиксировать и направлять иски в международные инстанции.

Но такой человек должен ехать туда под прикрытием, в качестве тренера либо иного ценного сотрудника сборной России. Если они решили пойти на хитрость, то и мы должны ответить тем же. И это должно быть принято на вооружение во всех спортивных федерациях России», — заявила Чен.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
такой человек должен ехать туда под прикрытием, в качестве тренера либо иного ценного сотрудника сборной России." --- Заслать казачка? А зачем под прикрытием-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий