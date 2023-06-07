Иоланда Чен: «В Федерации гребного спорта должны обзавестись юристом, который бы мог сопровождать наших спортсменов на международных соревнованиях»

Комментатор Иоланда Чен предложила российским гребцам ехать на международные соревнования с юристами.

Сегодня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским спортсменам выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 10 сентября.

«Отказываться ехать под нейтральным статусом нельзя. Легко сидеть на диване, махать флагом России и быть патриотом за чужой счет. Сложнее бороться и отстаивать честь своей страны на международных соревнованиях. Особенно когда мы находимся в той ситуации, где нас стали допускать, но с многочисленными проверками.

Предполагается, что их специалисты будут копаться в биографии, в причастности спортсменов к силовым структурам. И что-то мне подсказывает, что хорошо это не кончится.

Поэтому я считаю, что в Федерации гребного спорта России должны обзавестись юристом, который бы мог сопровождать наших спортсменов на международных соревнованиях и внимательно изучать те документы, которые обяжут подписать нашу сборную. И если в этих бумагах будут нарушаться права человека, это нужно будет обязательно фиксировать и направлять иски в международные инстанции.

Но такой человек должен ехать туда под прикрытием, в качестве тренера либо иного ценного сотрудника сборной России. Если они решили пойти на хитрость, то и мы должны ответить тем же. И это должно быть принято на вооружение во всех спортивных федерациях России», — заявила Чен.