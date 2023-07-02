Федерация гребного спорта России заявила пятерых спортсменов на чемпионат мира

Федерация гребного спорта России (ФГСР) заявила пятерых спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября.

Об этом сообщил президент организации Алексей Свирин.

«Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира (до 23 лет), который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде.

Взаявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек, заявляли только сильнейших. Критерием включения являлся только спортивный результат, на соревнования должны ехать те, кто реально способен бороться за медали.

Международная федерация известила нас о том, что получила письмо с заявкой, которую в настоящее время изучает. Взрослый чемпионат мира пройдет только в сентябре, поэтому у есть время до конца августа принять решение по нашим спортсменам.

Что касается молодежного мирового первенства, которое пройдет во второй половине июля, то по этому старту мы ждем решения от международной федерации до конца следующей недели. Для въезда в Болгарию нужны визы, к оформлению которых спортсмены могут приступить только после получения официальных приглашений от организаторов», – сказал Свирин.