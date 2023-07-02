Федерация гребного спорта России заявила пятерых спортсменов на чемпионат мира

Теги World Rowing (FISA) ФГСР сборная России Алексей Свирин сборная России жен чемпионат мира Гребля

Федерация гребного спорта России (ФГСР) заявила пятерых спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Белграде с 3 по 10 сентября.

Об этом сообщил президент организации Алексей Свирин.

«Мы уже отправили список для участия в молодежном первенстве мира (до 23 лет), который пройдет в Пловдиве. Также был отправлен список на взрослый чемпионат мира в Белграде.

Взаявках минимальное количество спортсменов, на оба старта мы планируем отправить по пять человек, заявляли только сильнейших. Критерием включения являлся только спортивный результат, на соревнования должны ехать те, кто реально способен бороться за медали.

Международная федерация известила нас о том, что получила письмо с заявкой, которую в настоящее время изучает. Взрослый чемпионат мира пройдет только в сентябре, поэтому у World Rowing есть время до конца августа принять решение по нашим спортсменам.

Что касается молодежного мирового первенства, которое пройдет во второй половине июля, то по этому старту мы ждем решения от международной федерации до конца следующей недели. Для въезда в Болгарию нужны визы, к оформлению которых спортсмены могут приступить только после получения официальных приглашений от организаторов», – сказал Свирин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий