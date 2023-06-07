Глава Федерации гребного спорта России: «Международная федерация проведет изучение спортсменов, фамилии которых мы предоставим для участия в соревнованиях»

Глава Федерации гребного спорта России рассказал об условиях допуска россиян к соревнованиям.

«Без флага, без гимна, не поддерживающий специальную военную операцию. Спортсмены должны подписывать бумаги? Нет, это не прописано. Написано, что международная федерация будет проводить свои расследования и изучение спортсменов, фамилии которых мы им предоставим для участия в соревнованиях.

Если бы у нас не было ограничения в классах судов, это одна история. Сейчас — другая. По факту на чемпионате мира, в четырех классах, которые будут квалифицироваться и иметь возможность отбираться на Олимпиаду, может участвовать шесть спортсменов.

Нужно общаться с международной федерацией, чтобы понять, что первично: наш внутренний отбор сильнейших спортсменов или выбор международной федерации из предоставленного списка? Стало больше вопросов, чем было», — сказал Алексей Свирин.