Глава Федерации гребного спорта России: «Международная федерация проведет изучение спортсменов, фамилии которых мы предоставим для участия в соревнованиях»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Алексей Свирин сборная России жен Спорт-Экспресс Гребля

Глава Федерации гребного спорта России рассказал об условиях допуска россиян к соревнованиям.

«Без флага, без гимна, не поддерживающий специальную военную операцию. Спортсмены должны подписывать бумаги? Нет, это не прописано. Написано, что международная федерация будет проводить свои расследования и изучение спортсменов, фамилии которых мы им предоставим для участия в соревнованиях.

Если бы у нас не было ограничения в классах судов, это одна история. Сейчас — другая. По факту на чемпионате мира, в четырех классах, которые будут квалифицироваться и иметь возможность отбираться на Олимпиаду, может участвовать шесть спортсменов.

Нужно общаться с международной федерацией, чтобы понять, что первично: наш внутренний отбор сильнейших спортсменов или выбор международной федерации из предоставленного списка? Стало больше вопросов, чем было», — сказал Алексей Свирин. 

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