Глава Федерации гребного спорта России о допуске к ЧМ: «Нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов»

В Федерации гребного спорта России заявили о «мизерном» числе спортсменов, допущенных к ЧМ.

Сегодня Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила россиянам выступить на чемпионате мира, если они будут соответствовать критериям нейтрального статуса. Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Сербии.

«Мы находились в режиме ожидания решения исполкома, потому что давно вели диалог с международной федерацией. Но сейчас мы видим, что нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов.

На чемпионате и молодежном первенстве мира мы можем заявить одиночки и двойки без рулевого, а у основы есть еще неолимпийский класс – одиночка легкого веса. У юношей и девушек до 19 лет представительство будет побольше, но крупных классов все равно нет – ни четверок, ни восьмерок парных.

Сейчас будем обсуждать этот вопрос с тренерским составом и участвующими в подготовке спортсменов организациями, а потом будем принимать решение. Получается, что на соревнованиях могут выступить один-два спортсмена, к которым предъявляются жесткие требования, также пока непонятно, как будет регламентировано их присутствие на чемпионате мира, кто может сопровождать наших гребцов.

Небольшое окошечко открылось, только единицы могут участвовать в чемпионате мира. Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, которые сами должны определиться, готовы ли участвовать в этой истории.

World Rowing, как я понимаю, считает восьмерки и четверки командными состязаниями, поэтому пошла навстречу рекомендациям МОК (Международного олимпийского комитета), который настаивает на допуске только отдельных спортсменов из России и Беларуси, хотя всегда считалось, что у нас индивидуальный вид спорта», – рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

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