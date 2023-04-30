Международная федерация каноэ допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация каноэ решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте ICF.

«Решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами соревнований.

Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок от российских и белорусских спортсменов, желающих участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Сроки их допуска к стартам будут определены после того, как независимая комиссия установит правила и нормы, необходимые для рассмотрения вопроса о допуске, и после подтверждения от Международного агентства по допинг-тестированию (ITA)», – говорится в сообщении ICF.

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