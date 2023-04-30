Международная федерация каноэ допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная России жен сборная Беларуси сборная Беларуси жен ICF Гребля

Международная федерация каноэ решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте ICF.

«Решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами соревнований.

Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок от российских и белорусских спортсменов, желающих участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Сроки их допуска к стартам будут определены после того, как независимая комиссия установит правила и нормы, необходимые для рассмотрения вопроса о допуске, и после подтверждения от Международного агентства по допинг-тестированию (ITA)», – говорится в сообщении ICF. 

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10 комментариев

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rusichi
Каноэ без байдарок -деньги на ветер!
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Atsuktuvas
Спокойно - не надо раскачивать каноэ.
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cnfc
"...допуска к стартам будут определены после того, как независимая комиссия установит правила и нормы, необходимые для рассмотрения вопроса о допуске, и после подтверждения от Международного агентства по допинг-тестированию (ITA)»
Это называется ДОПУСТИТ????
Да это издевательство над термином Допустит Пройти через эти барьеры практически невозможно.
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geoo9
Перемога, коноэ наш
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Гамарджоба Генацвале
Боятся, что наши боевые каноисты решат форсировать какую-нибудь реку кое-где.
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Трент Резнор
Выгребли 🎉
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jonnysilverhand01
Мужики, там приблизительно такая же история, как и с дзюдо. Коррупция на коррупции и сотрудничество с действующей властью ни один год, апогеем этого «взаимовыгодного» сотрудничество стало проведение «II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Барнаул-2021», в сентябре того же 2021 года Евгений Архипов (возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ с 2008 года) проиграл выборы на пост главы ICF, набрав 6%, выиграл немец Томас Конецко, но все там в одном «котле варятся. Это один из любимых видов спорта гаранта конституции, он ни раз уделял ему особенное внимание. Видимо, что дзюдо, что каноэ настолько «в этом болоте» увязли, что хотя бы дать нейтральный статус они просто обязаны. Не исключаю и вероятность наличия компромата на них.
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Андрей Балабаев
Ответ cnfc
"...допуска к стартам будут определены после того, как независимая комиссия установит правила и нормы, необходимые для рассмотрения вопроса о допуске, и после подтверждения от Международного агентства по допинг-тестированию (ITA)» Это называется ДОПУСТИТ???? Да это издевательство над термином Допустит Пройти через эти барьеры практически невозможно.
Этого и хотят. Занимался в российской спортивной школе, значит часть гос системы . Посылать все эти моки и федерации надо. Так и так 90% спортсменов не допустят, а то и больше
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