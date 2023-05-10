Российские каноисты Аракчеева, Лобова и Юрченко временно отстранены от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил

Трое российских каноистов временно отстранены от соревнований из-за допинга.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило Ларису Аракчееву, Наталью Лобову и Виталия Юрченко.

Россияне были отстранены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробах, взятых у спортсменов в 2013 и 2014 годах, были обнаружены запрещенные стероиды.

В базе LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг с 2012-го по 2015 годы.

В январе 2019 года данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Эксперты WADA пришли к выводу, что с данными базы проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.