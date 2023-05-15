World Rowing одобрила переход призера Олимпиады-2020 Анны Пракатень в сборную Узбекистана

Призер Олимпиады-2020 в гребле Анна Пракатень перейдет из сборной России в Узбекистан.

В Международной федерации гребного спорта (World Rowing) подтвердили, что смена спортивного гражданства уже одобрена. Также это касается гребца Николая Пименова, решившего выступать за Сербию.

«Эти два спортсмена действительно подали заявки на изменение гражданства, которые были одобрены в соответствии с пунктом 12 правил World Rowing.

Если эти два спортсмена будут соответствовать указанным критериям, то им будет разрешено представлять Узбекистан и Сербию на чемпионате мира в сентябре», – сообщили в World Rowing.

Пракатень 30 лет. В составе сборной России она стала чемпионкой Европы-2021 и серебряным призером Олимпиады-2020 по гребле в одиночках. До 2016-го спортсменка представляла Беларусь.

26-летний Пименов является является бронзовым призером чемпионата России в двойках.

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