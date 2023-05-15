World Rowing одобрила переход призера Олимпиады-2020 Анны Пракатень в сборную Узбекистана

Теги сборная России сборная России жен чемпионат мира сборная Сербии Николай Пименов Анна Пракатень сборная Узбекистана жен Гребля

Призер Олимпиады-2020 в гребле Анна Пракатень перейдет из сборной России в Узбекистан.

В Международной федерации гребного спорта (World Rowing) подтвердили, что смена спортивного гражданства уже одобрена. Также это касается гребца Николая Пименова, решившего выступать за Сербию.

«Эти два спортсмена действительно подали заявки на изменение гражданства, которые были одобрены в соответствии с пунктом 12 правил World Rowing.

Если эти два спортсмена будут соответствовать указанным критериям, то им будет разрешено представлять Узбекистан и Сербию на чемпионате мира в сентябре», – сообщили в World Rowing.

Пракатень 30 лет. В составе сборной России она стала чемпионкой Европы-2021 и серебряным призером Олимпиады-2020 по гребле в одиночках. До 2016-го спортсменка представляла Беларусь.

26-летний Пименов является является бронзовым призером чемпионата России в двойках.

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10 комментариев

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Lol Ko
Ответ Anar Guliyev
она же в 21 за Беларусь выступала. мда
Ну вот и до Узбекистана догребла )
+5
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+5
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Anar Guliyev
она же в 21 за Беларусь выступала. мда
0
0
0
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Алексей Филипович
Молодец, девочка)
+1
-1
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Футбол, хоккей итд
Переход - прокатили... Удачи.🤘
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Verhovn
Я думал только к нам узбеки, оказывается и туда тоже.. Салам алейкум Анна 😎
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jonnysilverhand01
Удачи тебе Анна ! Помним …
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DMBS
Рациональный подход у Пракатень - в Россию перебралась, потому что больше платили, в Узбекистан, потому что Россию забанили :) Раз востребована и получается - молодец, человек ищет где лучше
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Anar Guliyev
Ответ Lol Ko
Ну вот и до Узбекистана догребла )
ну благо не фехтованием занималась
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