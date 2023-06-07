Российские гребцы допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским и белорусским спортсменам выступить на чемпионате мира.
Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Сербии. Отмечается, что гребцы получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности – это касается в том числе отсутствия поддержки боевых действий.
Решение World Rowing также распространяется на молодежные чемпионаты мира в возрастных категориях до 19 и 23 лет – они пройдут во Франции и Болгарии соответственно.
«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», – заявил президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан.
- принцип абсолютного нейтралитета, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или какого-либо признания – как это определено в Рекомендуемых условиях участия для индивидуальных нейтральных спортсменов от МОК;
- процесс тщательной проверки биографических данных, осуществляемый третьей стороной, чтобы гарантировать, что спортсмены, связанные с вооруженными силами или войной в любой форме или публично поддержавшие войну, будут автоматически исключены;
- усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый независимым агентством (ITA Международный орган по тестированию).
Должны быть допущены.