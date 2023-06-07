Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским и белорусским спортсменам выступить на чемпионате мира.

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Сербии. Отмечается, что гребцы получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности – это касается в том числе отсутствия поддержки боевых действий.

Решение World Rowing также распространяется на молодежные чемпионаты мира в возрастных категориях до 19 и 23 лет – они пройдут во Франции и Болгарии соответственно.

«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», – заявил президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан.