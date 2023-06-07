Российские гребцы допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе

Теги World Rowing (FISA) сборная России сборная России жен сборная Беларуси чемпионат мира сборная Беларуси жен Жан-Кристоф Роллан юниорская сборная России юниорская сборная России жен Гребля

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским и белорусским спортсменам выступить на чемпионате мира.

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Сербии. Отмечается, что гребцы получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности – это касается в том числе отсутствия поддержки боевых действий.

Решение World Rowing также распространяется на молодежные чемпионаты мира в возрастных категориях до 19 и 23 лет – они пройдут во Франции и Болгарии соответственно.

«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», – заявил президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан.

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22 комментария

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Кирковский Александр
Ответ Варлампий Варлампий
А как это реализуется? Прошедшие критерии = не поддерживают политику президента Путина. К ним вопросов не будет на родине?
Нет, конечно. Россия же свободная и демократическая страна. В ней даже можно антипутинский митинг провести. Не то что на клятом западе в той же Чехии где пропутинский митинг фиг проведешь. Хотя постойте.
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Ярик01
Условия на сайте World Rowing:
- принцип абсолютного нейтралитета, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или какого-либо признания – как это определено в Рекомендуемых условиях участия для индивидуальных нейтральных спортсменов от МОК;
- процесс тщательной проверки биографических данных, осуществляемый третьей стороной, чтобы гарантировать, что спортсмены, связанные с вооруженными силами или войной в любой форме или публично поддержавшие войну, будут автоматически исключены;
- усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый независимым агентством (ITA Международный орган по тестированию).
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Atsuktuvas
Ответ закрыт по беспределу
Ну гребцы вроде особо не светились. Должны быть допущены.
Некоторым видам спорта их медийная нераскрученность сейчас сыграла на руку.
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Rumata22
Ответ Сергей Силантьев
Попытался поставить плюс комментарию Александра Скачкова: "Ошибка при рейтинговании комментария", попытался написать комментарий: "Не удалось создать комментарий". Браво Спортс, брависимо. Самая жесточайшая цензура именно от либералов.
А как ты это написал? 🤔 Думаешь, ты настолько ценный инфлюэнсер, что, прям, на взлёте сбивают?))))))
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закрыт по беспределу
Ответ Atsuktuvas
Некоторым видам спорта их медийная нераскрученность сейчас сыграла на руку.
Да, есть такое дело.
+2
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закрыт по беспределу
Ну гребцы вроде особо не светились.
Должны быть допущены.
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ЧакСевернаяКорея
И Флаг вам (белый)в опу
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Dmitry Krishtal
Мнение (очень важное) украинской федерации гребного спорта будет?
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Варлампий Варлампий
А как это реализуется? Прошедшие критерии = не поддерживают политику президента Путина. К ним вопросов не будет на родине?
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Atsuktuvas
Ответ Ivan Balashov
Супер. Везде бы так.
Так везде так. Без флага, гимна и после проверки. Вы месяц-другой проспали?.. ))
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Atsuktuvas
Ответ Ivan Balashov
Таки не везде. Некоторые спортивные федерации всё ещё артачатся.
После того, как МОК озвучил концепцию - это дело времени. Просто никто никуда не спешит...
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Алексей Степанюк
Ответ Сергей Силантьев
Попытался поставить плюс комментарию Александра Скачкова: "Ошибка при рейтинговании комментария", попытался написать комментарий: "Не удалось создать комментарий". Браво Спортс, брависимо. Самая жесточайшая цензура именно от либералов.
ну а я попробовал минус поставить Александру Скачкову, та же ошибка. Браво Спортс, брависимо. Самая жесточайшая цензура именно от путинистов?
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