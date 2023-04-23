Российский гребец Николай Пименов будет выступать за Сербию

Российский гребец Николай Пименов перейдет в сборную Сербии.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Ранее также стало известно о переходе Анны Пракатень в сборную Узбекистана.

«Николай Пименов тоже меняет спортивное гражданство и будет выступать за Сербию. По причине того, что хочет выступать и тренироваться на высоком международном уровне.

В рамках сегодняшней ситуации спортсмены не могут найти для себя мотивацию, чтобы выступать на внутрироссийских соревнованиях», – рассказал Свирин.

Пименову 26 лет. Он является бронзовым призером чемпионата России в двойках.