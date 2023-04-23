Российский гребец Николай Пименов будет выступать за Сербию
Российский гребец Николай Пименов перейдет в сборную Сербии.
Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. Ранее также стало известно о переходе Анны Пракатень в сборную Узбекистана.
«Николай Пименов тоже меняет спортивное гражданство и будет выступать за Сербию. По причине того, что хочет выступать и тренироваться на высоком международном уровне.
В рамках сегодняшней ситуации спортсмены не могут найти для себя мотивацию, чтобы выступать на внутрироссийских соревнованиях», – рассказал Свирин.
Пименову 26 лет. Он является бронзовым призером чемпионата России в двойках.
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