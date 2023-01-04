Глава Федерации гребного спорта России: «Календарь на сезон уже сформирован. Будем плотно работать с белорусами и ждать, когда откроется Китай»

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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что организация планирует возобновить сотрудничество с коллегами из Китая.

«Сейчас мы очень сильно ждем, когда в Китае улучшится эпидемиологическая ситуация. Обсуждаем будущий сезон с белорусской федерацией, хотя календарь, в принципе, уже сформирован.

Он будет практически таким, как в этом году. Поэтому будем плотно работать с белорусами и ждать, когда откроется Китай», — сказал Свирин. 

Летом 2022 года российские гребцы получили приглашение в Китай на турнир, который должен был пройти в октябре, но из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране поездка отменилась. 

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1 комментарий

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Thunder 63
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Латентные вассалы Китая🤡
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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