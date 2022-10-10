Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение российских гребцов 28 ноября.

«Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение Международной федерации гребного спорта об отстранении спортсменов от международных соревнований пройдeт 28 ноября», – сообщает пресс-служба .

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.