CAS рассмотрит апелляцию на отстранение российских гребцов 28 ноября

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение российских гребцов 28 ноября.

«Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение Международной федерации гребного спорта об отстранении спортсменов от международных соревнований пройдeт 28 ноября», – сообщает пресс-служба CAS

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. 

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