32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм (опрос USADA)

Теги допинг сборная США USADA Гребля

32% американских спортсменов опасаются заниматься сексом из-за возможного попадания допинга в организм.

Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA) по итогам опроса атлетов.

USADA совместно с Центром стратегий благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины в Гринсборо опросило 994 спортсменов из 76 видов спорта.

Согласно опросу, атлеты боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки (88% опрошенных), медицинские препараты (73%), мясо (42%), окружающую среду (34%) и секс (32%).

Также 86% спортсменов сообщают о беспокойстве, связанном с передачей информации о своем местонахождении антидопинговым службам.

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52 комментария

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brig_Mercury
Ответ Konstantin_ZV
Новости гребли, которые мы заслужили
Ждём комментарии Губерниева к этой новости. По молодости он тоже греблей занимался. Понятно, что сейчас силы уже не те.
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Российский пользователь
все просто, надо разрешить допинг и все, пусть жрут и соревнуются, зато сколько чинуш окажется не нужных и какая образуется экономия
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Andre Remati
Ответ MikhaL
Расскажите им про презервативы.
А вам нужно видимо рассказать, что презервативы не защищают на 100% при обмене жидкостями.
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expertmer2020
В России спортсмен работает на государство - а не на секс.
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Forever Alone
Ответ Camarão
Потому что в Америке допинг это клеймо, и с такой дикой конкуренцией тебя просто задавят
Такое клеймо, что трижды пойманные на допинге спокойно выступают дальше...
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Adeen
Ответ Абзац
Вирт.
Ааа.. Ну если так.
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$-AGROHIM-$
Ответ Syndycate
Сестры Уильямс и Байлз вон не боятся, сделали себе кучу ТИ и жрут всё подряд)
братья Уильямс)
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Romuliq
допинг при сексе? шта?
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expertmer2020
Спортсмены должны определиться: опасный волнительный секс - или медали.
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Маргарита В Сафронова
А остальные 68% на ТИ.
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Toba Door
Камиле нет 18,а то она бы тоже такую отмазку сказала
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expertmer2020
Хочешь красивого незамутнённого секса - уйди из спорта.
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Vgg Ghb
Ответ Alexey Belskiy
В СССР это называется любовью.Там этого нет
🤦🏻‍♀️
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borpavel
Шутка-оправдание вышла из-под контроля. Придумали отмазку, чтобы не дисквалифицировали, а ребята и поверили. Теперь психологические проблемы у спортсменов - пора новые ТИ выписывать для их лечения.
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Alexey Belskiy
Через 3 дня будет ровно 3 месяца победе Лионеля Месси и Аргентины на Чемпионате мира по футболу.
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expertmer2020
Допинг контроль перед сексом - залог спокойной жизни.
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Лакс
Ответ Сергей Галынский
Так есть ТИ и презервативы
тогда еще и от поцелуев надо отказаться и пользоваться только одноразовой посудой и приборами
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expertmer2020
Чистые спортсмены - чистый секс.

Секс с партнёрами вне спортивного поля опасен - ваш друг Олимпийский презерватив.
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Антон Горохов
Тогда занимайтесь рукопашным сексом))
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Беглый*
Осталось лошадей пристрелить и помады отменить и больше не попадутся
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Абзац
Ответ Adeen
Эм-м... Каких?
Вирт.
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Camarão
Ответ Wintersun
А чего бояться? За такое же оправдывают легко, тем более американцев.
Потому что в Америке допинг это клеймо, и с такой дикой конкуренцией тебя просто задавят
+6
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ДМ-1чемпион
Американские "спортсмены" "стелят соломку"! Что бы оправдаться, когда попадутся на допинге.
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-2
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Alexey Belskiy
В СССР это называется любовью.Там этого нет
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ДМ-1чемпион
Американские спортсмены опасаются заниматься сексом из-за боязни, что допинг попадёт.... в организм партнёра!
+2
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