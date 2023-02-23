Петр Ян – о визите допинг-офицеров: «USADA и UFC, что найти хотите?»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян рассказал в соцсетях о визите допинг-офицеров USADA.

Напомним, что в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) Ян подерется против в главном событии UFC Fight Night 221.

«USADA и UFC, что найти хотите?» – подписал Ян публикацию в соцсетях.

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