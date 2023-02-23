Петр Ян – о визите допинг-офицеров: «USADA и UFC, что найти хотите?»

Теги легчайший вес допинг UFC USADA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян рассказал в соцсетях о визите допинг-офицеров USADA.

Напомним, что в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) Ян подерется против Мераба Двалишвили в главном событии UFC Fight Night 221.

«USADA и UFC, что найти хотите?» – подписал Ян публикацию в соцсетях.

Петр Ян – про бой с Двалишвили: «Не нужны судьи – надо делать свое дело максимально уверенно»

Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»

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2 комментария

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Kanan Jarrus
к китайцам предвзято относится после всех пандемий
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Разговор с сотрудниками выглядел так:
"Э вот ду ю вонт га###н бл#"
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