Джонс – про обвинения в допинге: «Я пронес этот крест и принял пулю за всех молодых бойцов»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс объяснил слова о том, что теперь он чистый от допинга боец.

В прошлом американец трижды проваливал допинг-тестирование. Последний тест на туринабол не стал причиной дисквалификации, потому что был не в большом количестве.

«USADA изменило некоторые правила, касающиеся пикограмм и допусков. Выяснилось, что все то, что было найдено у меня, находится в пределах нормы, а это значит, что я бы успешно сдал каждый свой тест. Это много значит для меня.

Я пронес крест и принял пулю за всех молодых спортсменов. Я был первым, кто прошел через это. Меня называли обманщиком.

Если бы эти правила действовали тогда, это даже не попало в СМИ. Моя победа над Даниэлем Кормье не была бы отменена. Это был нокаут, чистая победа. Надеюсь, с изменением правил мы сможем вернуть мою победу. Это важно», – сказал Джонс.

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