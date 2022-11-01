Олимпийский чемпион Дьяченко просит признать его дисквалификацию за допинг недействительной в России. Решение ожидается в декабре

Теги допинг гребля на байдарках и каноэ сборная России CAS Александр Дьяченко Гребля

Мосгорсуд должен вынести решение по делу олимпийского чемпиона Лондона-2012 в гребле на байдарках Александра Дьяченко в декабре.

Ранее спортсмен обратился в суд, чтобы его дисквалификацию за допинг признали недействительной в России. 

В этом году Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Дьяченко был признан виновным за использование в 2014 году анаболических стероидов.

Дьяченко отстранили на четыре года, начиная с июня 2022-го.

«Заседание Мосгорсуда по моему заявлению, на котором должно быть решение, перенесли с октября на декабрь. Теперь в декабре жду решения», – рассказал Дьяченко.

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