Олимпийский чемпион Дьяченко просит признать его дисквалификацию за допинг недействительной в России. Решение ожидается в декабре

Мосгорсуд должен вынести решение по делу олимпийского чемпиона Лондона-2012 в гребле на байдарках Александра Дьяченко в декабре.

Ранее спортсмен обратился в суд, чтобы его дисквалификацию за допинг признали недействительной в России.

В этом году Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Дьяченко был признан виновным за использование в 2014 году анаболических стероидов.

Дьяченко отстранили на четыре года, начиная с июня 2022-го.

«Заседание Мосгорсуда по моему заявлению, на котором должно быть решение, перенесли с октября на декабрь. Теперь в декабре жду решения», – рассказал Дьяченко.

WADA вцепилось в Россию и выиграло суд – это запустит до 500 новых дел. Мы разобрались: под ударом звезды

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России