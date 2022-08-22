Каноист Штокалов заявил, что до сих пор не получил бронзу Рио-2016: «Уже не знаю, когда медаль доберется до меня. Почему-то никак не пригласят»

Российский каноист Илья Штокалов заявил, что по-прежнему не получил бронзовую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Шесть лет назад россиянин занял на летних Играх четвертое место в каноэ-одиночках на дистанции 1000 м. Однако в 2018 году Международный олимпийский комитет (МОК) присудил ему бронзу после того, как результаты молдавского каноиста Сергея Тарновского были аннулированы за нарушение антидопинговых правил.

«Моя медаль до сих пор не доехала до меня, никак не может преодолеть закрытые границы. Уже не знаю, когда она до меня доберется. Мне ранее предлагали варианты, где я могу получить свою награду. Я выбрал Олимпийский музей в Лозанне, но почему-то они меня все никак не пригласят», – рассказал Штокалов.