Пракатень об отстранении: «Есть чувство небольшой злости и несправедливости. Но на фоне того, что сейчас творится, пропуск турниров – маленькая жертва»

Серебряный призер Токио-2020 в академической гребле Анна Пракатень высказалась об отстранении сборной России от международных соревнований.

– У вас была надежда на то, что академической гребли не коснутся санкции, которые начались после 24 февраля?

– Когда все началось, честно говоря, я знала, что нас отстранят первыми. Не было мыслей: «Может и пронесет». Мне кажется, международная федерация гребли всегда относилась к России как-то скептически. Из-за тех же проблем с допингом, например. Если в каких-то видах спорта была надежда, в нашем – точно нет.

– Об иностранных коллегах вы говорили следующее: «Я думаю, что они рады, что нас отстранили. Никто особо ничего не напишет. Я понимаю, что они поддерживают страну, в которой проходит спецоперация, но и нас тоже надо поддержать. Видимо, международная федерация не считает нужным это делать. Обидно. Мы же тоже пострадали». На ваш взгляд, они не правы по отношению к россиянам?

– У каждого, конечно, есть свое мнение. Пусть они высказываются. Но с их отношением к нам стало все понятно уже давно. Доброжелательности на соревнованиях особой не было.

Сейчас мне просто непонятно, почему все поддерживают только одну сторону. Им можно выступать на соревнованиях, а нам – нет. Это как-то неправильно. Это уже показатель того, что к нам относятся не так, как ко всем остальным. Но мы ведь не виноваты в случившемся. Только они так не считают.

– После Олимпиады вас наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Вы даже выставляли фотографию с министром обороны Сергеем Шойгу с церемонии вручения. Хоть раз за это прилетало?

– Нет, ничего такого не было. Пока. Думаю, дело в том, что это было в прошлом году, поэтому немного подзабылось.

– Спортсмены, которые связаны с армией, есть не только в нашей стране, но критикуют за это только россиян. Как себе объясняете негодование иностранной общественности?

– Я с таким не сталкивалась, поэтому сложно сказать. Но соглашусь с тем, что прилетает всегда только российским спортсменам. И это естественно, что они так говорят. Никто не будет нас защищать или что-то говорить. Россия всегда вынуждена защищаться от нападок других стран. Я считаю, что спортсмены не должны страдать. Особенно от нападок таких же спортсменов, как и мы, из других стран. <...>

– Когда все наладится и сборная вернется к соревнованиям за границей?

– Честно, не знаю. Если еще в мае–июне я как-то думала о том, что сейчас все может закончиться, теперь этого точно нет. Я не верю, что в ближайшее время нас допустят. Мы же все смотрим новости, какие-то интервью, читаем телеграм-каналы.

– Какие эмоции у вас это вызывает?

– У меня есть чувство небольшой злости и несправедливости. Почему так происходит? Почему они выступают, а я не могу? Что я лично вам сделала? С другой стороны я смирилась. Накручивать себя – плохо.

Грустно, что не удалось выступить на чемпионате мира. Но на фоне того, что сейчас творится, пропуск турниров – маленькая жертва. Все это тяжело, но есть моменты гораздо страшнее недопуска до соревнований, – сказала Пракатень.