Призовые за медали на Спартакиаде будут в размере выплат за ЧМ: 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье

Теги Спартакиада Олег Матыцин Р-Спорт деньги Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о премиальных для победителей и призеров всероссийской летней Спартакиады. 

«Надеемся, что Спартакиада послужит для популяризации спорта. В ней участвуют сильнейшие, для молодых спортсменов конкурировать с лучшими как никогда важно.

Сейчас очень непростой период для российского спорта, не буду говорить о дискриминации и политизации, все это понимают. В том числе и международное сообщество.

Наша задача обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира.

Соответствующий документ находится на согласовании в правительстве. 

Призовые – в размере выплат по итогам чемпионатов мира. Порядка 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье. И спортсменам, и тренерам», – сказал Матыцин. 

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