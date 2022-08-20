Призовые за медали на Спартакиаде будут в размере выплат за ЧМ: 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о премиальных для победителей и призеров всероссийской летней Спартакиады.

«Надеемся, что Спартакиада послужит для популяризации спорта. В ней участвуют сильнейшие, для молодых спортсменов конкурировать с лучшими как никогда важно.

Сейчас очень непростой период для российского спорта, не буду говорить о дискриминации и политизации, все это понимают. В том числе и международное сообщество.

Наша задача обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира.

Соответствующий документ находится на согласовании в правительстве.

Призовые – в размере выплат по итогам чемпионатов мира. Порядка 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе, 150 тысяч – за третье. И спортсменам, и тренерам», – сказал Матыцин.