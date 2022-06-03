Анна Пракатень: «По мне ударило то, что иностранные специалисты не могут с нами работать. Я бы не хотела так заканчивать»

Серебряный призер Токио-2020 в академической гребле Анна Пракатень высказалась о влиянии санкций в отношении российского спорта.

«Дальше нас пригласили на чемпионат Беларуси (13-16 июля в Бресте – Sports.ru), посмотрим, как они будут нас встречать, потом Спартакиада. В принципе, для спортсменов будут соревнования, посмотрим, как будет организован этот сезон, но в плане тренерского уровня нашим надо учиться и учиться.

Ударил ли по мне недопуск на международные соревнования? Конкретно по мне ударило то, что иностранные специалисты не могут с нами работать. Они оставили большой след в моей жизни, и я бы не хотела так заканчивать, конечно, мы понимаем, что не в силах что-то изменить.

Надо идти дальше и делать себя лучше, я верю, что все наладится, конечно, каждый спортсмен к этому стремится, спорт всегда должен быть вне политики», – сказала Пракатень.