Глава Федерации гребного спорта России: «У нас 2-3 тренера и порядка 5 спортсменов получили повестки. Из общей массы – это минимальный процент»

Несколько гребцов и тренеров сборной России получили повестки из военкомата.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион Алексей Свирин.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

«Это насущный вопрос для спортсменов и тренеров. Мы уже получаем от них обратную связь, что к ним приходят представители военкомата.

На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы – это минимальный процент. Пока все тренируются, готовятся к соревнованиям.

Мы уже работаем в оперативном режиме. У нас через две недели отборочные соревнования на централизованную подготовку к сезону-2022/23. Но мы ко всему готовы, будем реагировать на вызовы», – сказал Свирин.