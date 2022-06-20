Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ: «Будем пробовать подать апелляцию на дисквалификацию Дьяченко в Федеральный суд Швейцарии»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов рассказал, что дисквалификацию олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Дьяченко могут оспорить в Федеральном суде Швейцарии.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что в 2014 году Дьяченко употреблял запрещенные препараты тренболон и метенолон.

«Мы будем пробовать подать апелляцию в Швейцарии. Насколько я понимаю, мы можем подать иск только в Федеральный суд Швейцарии, суд общей юрисдикции. Будем пробовать, по крайней мере, изучим ситуацию и поговорим с адвокатами, время у нас ограничено.

Также будем подавать иск в Мосгорсуд, но так как Александра Дупик из Московской области, значит подадим еще в суд области. Уже есть прецеденты о непризнании решений на территории России, все иски будут поданы от имени спортсменов», – сказал Архипов.

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