Олимпийская чемпионка 1956 года в гребле на байдарках Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет

Олимпийская чемпионка в гребле на байдарках Елизавета Кислова (Дементьева) скончалась в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни.

«Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире.

Мы будем помнить ее как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога», – говорится в сообщении Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Кислова — олимпийская чемпионка 1956 года в байдарке-одиночке на дистанции 500 м, чемпионка мира, чемпионка Европы 1957 и 1959 годов.