Российских гребцов пригласили выступить на турнире в Китае

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские гребцы получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае.

«Китай пригласил российскую команду принять участие в одном из своих турниров в октябре. Турнир и место его проведения пока уточняются. Посмотрим, какой командой и составом мы туда отправимся.

На данный момент, чтобы посетить Китай и выступать там на соревнованиях, необходимо пройти карантин сроком в семь дней. По мнению китайской стороны, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

Но есть обратные опасения, что в очередной раз ситуация усугубится. Все эти обстоятельства накладывают определенный отпечаток», — сказал Свирин.