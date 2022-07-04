Максим Спесивцев: «Если нам дадут возможность отобраться в Париж-2024, было бы замечательно. Очень хочу побороться за медали»

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Российский байдарочник Максим Спесивцев заявил, что ставит перед собой задачу побороться за медали Олимпиады-2024 в Париже.

На чемпионате России в Москве Спесивцев завоевал пять золотых медалей. 

«Если нам дадут возможность отобраться в Париж-2024, то это было бы замечательно, конечно. Я очень хочу побороться и выступить там более достойно, чем это было в Токио. Намерен работать на медали.

Если оценивать шансы, то я думаю, что лучше всего у нас может получиться у экипажа байдарки-четверки на 500 метров.

Также будем бороться в двойке на 500 метров. Надо посмотреть еще, как мы будем выглядеть перед Олимпиадой на международном уровне», – сказал Спесивцев. 

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