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    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо: «Хорошо, что русским разрешили выступать на Кубке мира»

    Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) допустить к участию в соревнованиях под эгидой организации российских лыжников.

    FIS официально подтвердила допуск Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой к участию в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

    «Я только что об этом узнал и думаю, что это хорошо. Я считаю, что на старт должны выходить все лучшие, и соперничество должно быть честным. Здесь так все и будет, и это хорошо.

    — Ты уверен, что они чисты?

    — Не стану об этом говорить, но думаю, что правильно, что мы сможем соревноваться на равных основаниях завтра. А потом посмотрим.

    — Что ты думаешь о том, что их отстранили от участия в Олимпиадах, но позволили выступать в Кубке мира?

    — Это сложная ситуация, и хорошо, что не мне приходится принимать решения. Я буду соперничать с теми, кто выйдет на старт, и условия для всех будут одинаковые.

    — Лыжники много об этом говорят?

    — Нет. Мы говорит о том, что случится. Сейчас начинается Кубок мира, и все, и каждый готовятся к борьбе», — сказал Клэбо.

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