Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо: «Хорошо, что русским разрешили выступать на Кубке мира»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) допустить к участию в соревнованиях под эгидой организации российских лыжников.

FIS официально подтвердила допуск Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой к участию в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я только что об этом узнал и думаю, что это хорошо. Я считаю, что на старт должны выходить все лучшие, и соперничество должно быть честным. Здесь так все и будет, и это хорошо.

— Ты уверен, что они чисты?

— Не стану об этом говорить, но думаю, что правильно, что мы сможем соревноваться на равных основаниях завтра. А потом посмотрим.

— Что ты думаешь о том, что их отстранили от участия в Олимпиадах, но позволили выступать в Кубке мира?

— Это сложная ситуация, и хорошо, что не мне приходится принимать решения. Я буду соперничать с теми, кто выйдет на старт, и условия для всех будут одинаковые.

— Лыжники много об этом говорят?

— Нет. Мы говорит о том, что случится. Сейчас начинается Кубок мира, и все, и каждый готовятся к борьбе», — сказал Клэбо.