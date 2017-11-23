Елена Вяльбе: «Если выиграем дело в CAS, то подадим против Макларена иск о клевете»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация может подать иск в суд против главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

После доклада Макларена о допинговой системе в Сочи-2014 Россия была лишена четырех наград Игр в лыжных гонках.

«Мы еще не получили мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам Легкова и Белова, решение по которым было принято 1 ноября, не говоря уже о других четырех лыжниках.

Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

Если мы выиграем дело в Лозанне, то, безусловно, пойдем дальше и подадим против Ричарда Макларена иск о клевете и распространении фактов, не соответствующих действительности.

Наши дела ведет швейцарская адвокатская контора, которая рассматривает все возможности защиты российских спортсменов», – сказала Вяльбе.

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