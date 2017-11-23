Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елена Вяльбе: «Если выиграем дело в CAS, то подадим против Макларена иск о клевете»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР WADA Елена Вяльбе CAS Ричард Макларен

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация может подать иск в суд против главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)   Ричарда Макларена.

    После доклада Макларена о допинговой системе в Сочи-2014 Россия была лишена четырех наград Игр в лыжных гонках.

    «Мы еще не получили мотивировочную часть решения Международного олимпийского комитета (МОК) по делам Легкова и Белова, решение по которым было принято 1 ноября, не говоря уже о других четырех лыжниках.

    Поэтому пока дата слушания апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) не назначена. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

    Если мы выиграем дело в Лозанне, то, безусловно, пойдем дальше и подадим против Ричарда Макларена иск о клевете и распространении фактов, не соответствующих действительности.

    Наши дела ведет швейцарская адвокатская контора, которая рассматривает все возможности защиты российских спортсменов», – сказала Вяльбе.

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 6 наград

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться