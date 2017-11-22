Эксперт FIS по допингу: «Весь мир против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении»

Эксперт Международной лыжной федерации (FIS) по вопросам допинга Расмус Дамсгаард рассказал о том, что его тревожит отстранение российских лыжников, так как конкретных доказательств их вины до сих пор не предоставлено.

Напомним, Международный Олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах лыжников , Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову за нарушение антидопинговых правил в .

«Всегда неприятно, когда спортсмена отстраняют без каких-либо отчетливых нарушений антидопинговых правил. Я не видел никаких конкретных доказательств. И это меня тревожит.

Легков, Вылегжанин и остальные отстраненные лыжники прошли сотни тестов за последние годы. Мы следили за их стероидными паспортами и паспортами крови, и никто из них не был уличен.

Наша антидопинговую система полностью прозрачна. Тем не менее утверждается, что существуют доказательства того, что кто-то сумел ее обмануть.

День выхода доклада Макларена стал днем скорби для антидопинговой работы. Не из-за его содержания, а в силу отсутствия доказательств. Если бы я как ученый поставил под ним свое имя, меня следовало бы лишить диплома.

Я не говорю, что русские не использовали допинг. Я видел контейнеры с царапинами. Но мы должны следовать основополагающим принципам прав человека.

Весь мир восстал против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении, если Россия в центре внимания, а все остальные заботы уходят на второй план.

WADA отстранила от работы Антидопинговое агентство Кении, но на них никто не давит. В то же время кенийские спортсмены побеждают по всему миру.

Все сосредоточились на России, и это несерьезно», – сказал Дамсгаард.

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