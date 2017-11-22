Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эксперт FIS по допингу: «Весь мир против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин WADA Алексей Петухов Ричард Макларен Евгений Белов Расмус Дамсгаард

    Эксперт Международной лыжной федерации (FIS) по вопросам допинга Расмус Дамсгаард рассказал о том, что его тревожит отстранение российских лыжников, так как конкретных доказательств их вины до сих пор не предоставлено.

    Напомним, Международный Олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

    «Всегда неприятно, когда спортсмена отстраняют без каких-либо отчетливых нарушений антидопинговых правил. Я не видел никаких конкретных доказательств. И это меня тревожит.

    Легков, Вылегжанин и остальные отстраненные лыжники прошли сотни тестов за последние годы. Мы следили за их стероидными паспортами и паспортами крови, и никто из них не был уличен.

    Наша антидопинговую система полностью прозрачна. Тем не менее утверждается, что существуют доказательства того, что кто-то сумел ее обмануть.

    День выхода доклада Макларена стал днем скорби для антидопинговой работы. Не из-за его содержания, а в силу отсутствия доказательств. Если бы я как ученый поставил под ним свое имя, меня следовало бы лишить диплома.

    Я не говорю, что русские не использовали допинг. Я видел контейнеры с царапинами. Но мы должны следовать основополагающим принципам прав человека.

    Весь мир восстал против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении, если Россия в центре внимания, а все остальные заботы уходят на второй план.

    WADA отстранила от работы Антидопинговое агентство Кении, но на них никто не давит. В то же время кенийские спортсмены побеждают по всему миру.

    Все сосредоточились на России, и это несерьезно», – сказал Дамсгаард.

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться